Pardubické letiště má obří ztráty. Město a kraj je chtějí doplatit

Pardubické letiště má problém s financováním - loni hospodařilo se ztrátou 15 milionů korun, tj. třikrát vyšší než v roce 2017. A lepší to nebude zřejmě ani letos. Zatímco loni tam odbavili 150 tisíc cestujících, letos to má být pouhých 90 tisíc. Akcionáři, tedy město a kraj, prý ztrátu uhradí. Opozice mluví o tom, že by se mělo vyměnit vedení letiště.

Ranvej je na pardubickém letišti většinou ztichlá a kdo ve středu vyhlížel alespoň jedno letadlo s turisty, ten se nedočkal. První letadlo bude startovat až ve čtvrtek večer a bude ten den jediné. Jeden odlet je naplánovaný na pátek, další dvě letadla budou z pardubického letiště startovat v sobotu.

Loni sem mířilo čtrnáct linek týdně, teď pouze sedm. Ztráta byla loni 15 milionů korun, a to i kvůli plánované opravě dráhy. "My si nemyslíme, že ten management tam hospodaří optimálně. Ať už je to třeba počet zaměstnanců," tvrdí opoziční zastupitel Pardubic Ondřej Karas (Piráti).

"Ten management by na to měl reagovat, měl by si sáhnout na vlastní odměny," dodal opoziční zastupitel František Brendl (Pardubáci společně). Dlužnou částku mají platit akcionáři ze svého, tedy město a kraj. "Je to dobrá investice. Může to přitáhnout i investory do Pardubic," řekl náměstek primátora Jan Mazuch (ODS).

Až o 60 tisíc má letos klesnout počet cestujících. Může za to zrušená linka do Londýna a prý i to, že se nepodařilo po loňské výluce na dráze udržet ruské dopravce. "Nevrátili se, ta Praha je pro ně zajímavější," vysvětluje ředitelka letiště Hana Šmejkalová.

Letiště se prý dotkla i kauza uzemněných Boeingů. "Příští rok oslovíme více zahraničních dopravců pro charterové lety," řekla Šmejkalová. "Případně rozvoj i přepravy zboží, nicméně to jsou další investice," dodal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Nedokončené stále zůstává horní patro terminálu. Letos na něj nebudou peníze.