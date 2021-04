Parkinsona můžete odhalit i ze spánku! Test ukáže, jestli se máte bát

Světový den Parkinsonovy nemoci připadá na 11. dubna, tedy na den, kdy se narodil anglický chirurg James Parkinson. Právě ten poprvé popsal chorobu, jež nyní nese jeho jméno.

Pondělním hostem Snídaně s Novou byl neurolog Robert Jech, podle kterého se s Parkinsonovou chorobou v zemi potýká 30 až 50 tisíc lidí. Nejohroženější skupinou jsou lidé ve věku 55 až 60 let, častěji onemocní muži než ženy.

Parkinsonova choroba postihuje nervovou soustavu. Dochází k odumírání mozkových buněk, které produkují velmi důležitou látku - dopamin.

"Když dopamin mozku chybí, tak se to projeví celou řadou nemotorických a tzv. motorických příznaků. To, co člověku nejvíc vadí, je především zpomalení pohybu až do extrému, kdy se člověk nemůže vůbec hýbat, ztuhlost svalů, která vrcholí někdy až silnou bolestí končetin a v neposlední řadě klidovým třesem," vysvětlil neurolog. Projevovat se nemoc dále může i zácpou, zhoršením nálady či depresemi, v pozdějších fázích i halucinacemi.

První varovné příznaky podle Jecha mohou přijít v REM fázi spánku, kdy se člověku zdají sny. U lidí totiž často dochází ještě před vypuknutím nemoci k vyšší motorické aktivitě. Mohou padat z postele, nebo svými pohyby ubližovat sobě či ostatním. Mezi další náznaky onemocnění pak mohou patřit pocity ztuhlého ramene, silná zácpa nebo deprese.

"Pokud je jedna končetina pomalejší nebo neobratnější než druhá, to je ta situace, kdy by měl (člověk) vyhledat neurologa," poradil Jech.

Na Parkinsonovu nemoc a její zvládání se soustřeďuje hned několik organizací. V Česku mezi ty nejznámější patří Parkinson-Help, která připravila i test, jak odhalit Parkinsonovu chorobu včas.

"Odpovíte-li ANO na více než 3 otázky, zvažte, zda nenavštívit odborného lékaře, neurologa," radí odborníci.

1. Třese se Vám jedna nebo obě ruce?

2. Je tento třes výrazný v klidu?

3. Všimli jste si zhoršení obratnosti prstů, např. při zapínání knoflíků?

4. Pozorovali jste, nebo jste byli upozorněni okolím na to, že se u Vás změnila přirozená koordinace pohybu paží při chůzi?

5. Máte při chůzi pocit neobratnosti nebo ztuhlosti jedné, nebo obou dolních končetin?

6. Máte lehce šouravou chůzi nebo táhnete nohu za sebou?

7. Začali jste se při chůzi ohýbat, hrbit?

8. Všimli jste si změny hlasu? Je monotónní a tišší než dříve nebo chraptivý?

9. Povšimli jste si zmenšení písma?

10. Je pro Vás obtížné vstát ze sedu, vykročit ze stoje?

11. Trápí Vás pokles vlastní iniciativy a ztrácíte zájem o podněty z okolí?

12. Cítíte se nevýkonní, zpomalení, brzy unavení i jednoduchou prací?

Podle Jecha není možné Parkinsonově chorobě nijak předcházet a neexistuje ani lék na úplně uzdravení. Odborníci ale dokážou projevy nemoci zmírnit. Významně se osvědčila tzv. hluboká mozková stimulace, tedy operace, při které se do mozku zavádí elektrody. Ty pak dokážou mozek "ošálit" a projevy choroby výrazně zmírnit. Není ale určená pro každého. U některých pacientů totiž může mít přesně opačný efekt.

