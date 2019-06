Parkování v Praze se opět změní! Řidiči zaplatí na dalších místech

Parkovací zóny v Praze se rozšíří do dalších městských částí. Do systému se příští rok zapojí Praha 10, o zónách jedná také Praha 9. Několik městských částí pak plánuje jejich rozšíření o další parkovací místa.

Například Praha 10 plánuje zavést zóny placeného státní na celém svém území. V pondělí o tom rozhodli zastupitelé. Změnu však bude muset odsouhlasit ještě pražský magistrát. Podle místostarosty pro dopravu Filipa Humplíka (ODS) se městská část potýká s problémem parkování už dlouhá léta.

Důvodem je podle místostarosty hlavně rozšiřování parkovacích zón v sousedních městských částech. "Situace u nás na Desítce je opravdu neúnosná. Proto jsme se k tomuto opatření rozhodli. Chci ale zdůraznit, že zavedení zón je jen jeden z konkrétních kroků, které pro řešení dopravní situace děláme," vysvětluje Humplík a dodává, že Praha 10 plánuje také stavbu nových parkovišť, parkovacích domů a parkovišť P+R.

Například parkovací domy už jsou podle Humplíka ve fázi příprav. "Náš odbor vytipoval 82 míst, kde by mohly vzniknout," prozradil místostarosta redakci TN.cz. V současné chvíli se zpracovává studie, která vybere nejvhodnější místa a určí řešení samotných parkovacích domů. Ta by měla být hotová v září nebo říjnu letošního roku.

Do zavedení parkovacích zón se však podle Humplíka postavit nejspíš žádný nestihne. "Bylo by to velmi optimistické," dodal. Zóny začnou platit v polovině roku 2020. První parkovací domy by mohly stát na konci volebního období, tedy do roku 2022. Do té doby by městská část chtěla alespoň rozšířit standardní parkoviště.

Přehled parkovacích zón v jednotlivých částech Prahy:

Samotné parkovací zóny v Praze 10 začnou nejdříve platit ve Vršovicích, Strašnicích, Malešicích a v části Vinohrad. Následně se k nim přidá také Bohdalec, Záběhlice a Zahradní Město.

Do systému parkovacích zón se v příštím roce zřejmě zapojí také Praha 9. Zde by se mělo v první fázi jednat o oblasti Libeň a Vysočany. Radnice městské části má o zapojení do systému zájem už dlouhodobě. Stále však chybí souhlas pražského magistrátu. Tomu vadilo zejména to, že Praha 9 prosazuje neobvyklé řešení.

Městská část totiž neplánuje zavádět modré zóny, které v jiných částech Prahy převažují. Chce pouze fialové, tedy smíšené, ve kterých by kromě místních mohli za poplatek parkovat i návštěvníci.

V těchto částek Prahy se placené zóny rozšíří:

Velké rozšíření parkovacích zón ještě letos na podzim plánují i v Praze 5 a 6. V prvním případě se plánuje více než 2513 parkovacích míst na Cibulce, Černém vrchu, Šalamounce, Farkáni a v Košířích. V případě Prahy 6 má dojít k rozšíření zejména okolo Evropské ulice včetně sídliště Dědina a okolí letiště. Jde o téměř 5 tisíc parkovacích míst.

Nová místa v placených zónách přibudou také v Praze 4. I přes výměnu koalice na konci dubna se na systému parkování v městské části nic nezmění. Podle původního plánu má jít zejména o lokality Dvorce, Braník, Michle a další místa sousedící s dosavadními zónami. Stát by se tak mělo už na konci prvního čtvrtletí příštího roku.

Poprvé se parkovací zóny objevily v hlavním městě v roce 1999, konkrétně v části Prahy 1. Parkování v centru byl totiž problém už před rokem 1989. Následně se rozšířily na celou Prahu 1, 2, 3, 7 a části Prahy 16. V roce 2016 je pak zavedla Praha 5, 6 a 8. Od léta 2018 se pak rozšířily na Prahu 4, samy si pak parkovací zóny provozují na Praze 13, 16 a 22.

Fungování parkovacích zón

U parkovacích zón existují tři barevné varianty. Ty jsou značeny nejen v dodatkové tabulce pod dopravní značkou, ale většinou také barevnými pruhy přímo na silnici. Na dodatkové tabulce se však dozvíte také dny a čas, kdy parkovací režim platí.

Modrá zóna je primárně pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v okolí parkoviště. Bez omezení mohou na modré zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. "To může být vydáno na základě trvalého pobytu v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti v dané oblasti nebo na základě sídla/provozovny v dané oblasti," vysvětluje Technická správa komunikací hlavního města Prahy.

Fialová zóna je určena řidičům se stejným oprávněním jako v zóně modré. Ostatní zde mohou parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo prostřednictvím webové aplikace Virtuální parkovací hodiny.

S posledním barevným označením v ulicích hlavního města se mohou řidiči setkat v barvě oranžové, je nazván jako návštěvnický režim. Parkování v oranžové zóně je však časově omezeno, maximálně na dvě hodiny. Způsob placení je stejný jako v zoně fialové.