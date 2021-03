Paroubková o alimentech: Manžel mi neplatí dost, mám dvě práce

Časy, kdy žila s jedním z tehdy nejmocnějších mužů Česka, jsou pryč. Dnes je realita Petry Paroubkové úplně jiná. Její hlavní starostí je zabezpečení jedenáctileté dcery Margarity, kterou má právě s Jiřím Paroubkem.

V současnosti je pro ni složité především skloubit roli svobodné matky a pracující ženy. "To je myslím náročné pro všechny rodiče. Ale dnes mám už jen dvě práce. Byly doby, kdy jsem měla i tři, abych to všechno utáhla. Tohle je proti tomu brnkačka," říká Paroubková.





A jak je možné, že právě matka dcery Jiřího Paroubka má problémy s penězi? "Tatínek nechce platit adekvátní peníze. Sice říká, že mám oproti jiným matkám podstatně vyšší výživné, což asi mám, ale chlubit se tím, že dosáhnul snížení výživného, je opravdu ubohost," podotýká Petra. Paroubek má na celou situaci jiný názor: "To jsou lži, já se k tomu nebudu vyjadřovat."

Jediným kontaktem bývalých partnerů jsou dnes už jen vleklé soudní tahanice. "Já jsem naivně odcházela s tím, že do tří měsíců se na všem domluvíme a že to bude v pořádku. Já se snažím mít normální život," říká Paroubková.

Podle Petry si Paroubek nese z jejich vztahu zášť. "Manžel se jednou vyjádřil, že je velkorysý pouze k ženám, které opouští on. A to nebyl náš případ. Ale byla to moje volba, mám teď nový život a jsem šťastná," doplňuje Paroubková.

Společných let ale nelituje, i když vyhlídky na zlepšení vztahů do budoucna nevidí. "Nezlobím se na něj a ani mi to není líto. Lidé zůstávají zatrpklí v různých věcech a já ho vlastně do určité míry chápu," dodává.





Vztah s politikem s sebou nesl jistý nápor ze strany médií i veřejnosti, a tak je Petra ráda, že má po této stránce už klid. "Možná to tak nevypadalo, ale byla jsem z toho nešťastná. Dokázala jsem klamat tělem, ale uvnitř jsem měla malou dušičku," přiznává po letech Paroubková.

Už také ví, jaký by si přála příští vztah. Správný protějšek ale zatím nepotkala. "Chci jen klid a pohodu, a ještě bych chtěla trochu cestovat. Od života už nic víc nepotřebuji," popisuje. Se svým životem je nyní spokojená, jen by do budoucna chtěla vlastní bydlení.