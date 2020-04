Parta mladých popíjela v zámecké zahradě. Buďte lidi, prosila policisty

Slunečné a teplé počasí vylákalo v sobotu mnoho lidí do přírody, na výlet nebo ke sportování venku. Většina z nich dodržovala vládní nařízení, měla nasazenou roušku a snažila se držet dvoumetrové rozestupy. Našli se ale i tací, kteří zřejmě spoléhali na to, že je nebudou policisté kontrolovat.

Ve Vyškově na jižní Moravě hlídka potkala čtyři lidi bez roušky, další tři posedávali a popíjeli v centru města. "Nejpočetnější však byla parta mladých lidí, která se v sobotní odpoledne utábořila uprostřed vyškovské zámecké zahrady," uvedla policejní mluvčí Alice Musilová.

Piknik si v zámecké zahradě udělalo 11 lidí, kteří tam pili alkohol, kouřili, hráli na kytaru a bavili se. "Někteří z této skupinky si nasazovali připravenou roušku, až zahlédli přicházející hlídku," doplnila Musilová s tím, že skupinka odmítala pochopit, že porušuje nařízení vlády.

"Na to je potřeba policie, že tady sedíme?" ptal se policistů jeden z mladíků. "Ach jo, ale chápete to, ne? Je krásně a my si jenom hraje. Tak přece buďte lidi," argumentovala dívka. "Jsme mladí a nějaká korona na nás nemá nárok," přidala se další.

Policisté jim trpělivě vysvětlovali, že venku být mohou, ale za dodržování stanovených pravidel. Jedna ze slečen se pokusila vytratit a poté nechtěla policistům říct své jméno. "Po poučení nám nakonec jméno sdělila," doplnila Musilová.

Policisté dívku stejně jako její přátele informovali o tom, že spáchali přestupek, který oznámí správnímu orgánu. Hrozí jim tak tučné pokuty.