Herečka Pártlová promluvila o rakovině, lékař nádor odhalil náhodou

Oblíbená zpěvačka září také v muzikálech a často vystupuje se skupinou Čechomor. K lékaři vyrazila prý poté, co kolegové z kapely vyjeli na akustické turné a ona měla dle svých slov téměř celé letní prázdniny volno.

"Řekla jsem si: No, aspoň budu mít čas na všechno zařizování okolo baráku, a hlavně si konečně dojdu k doktorovi s tou bederní páteří, kvůli který lezu jak lemra. Kamarád mi zařídil prohlídku a já si myslela, že to bude vyřešený ráz dva. Proběhla magnetická rezonance a pan doktor volá: Záda nic moc, slečno Pártlová, ale máme zřejmě větší problém! Našli jsme nádor v tlustým střevě!" svěřila se Pártlová na svém instagramu.

Od té doby prodělala celou řadu vyšetření a první prognózy nebyly právě optimistické. "Spíš mě připravovali na to nejhorší a musela sem jít na první zákrok, po kterým mě měli hned pustit domů. Nepustili. Krom nádoru se totiž našla i spousta polypů. Musela jsem zrušit Besedy, nějaký ten koncert s Čechomorem a přestalo mi být do smíchu," popsala své nejčernější okamžiky po děsivé diagnóze.

Zásadní prý v celém procesu léčby bylo genetické vyšetření. "Pokud by to bylo genetický, muselo by se všechno řešit dost radikálně. Nejhorší bylo, že tím pádem by to mohla mít i moje rodina. Naštěstí to dopadlo dobře," přiblížila zpěvačka.

První dobrá zpráva přišla v polovině srpna. Lékař Pártlové oznámil, že nádor je nezhoubný. Následovala operace, která měla za cíl nádor odstranit. Zákrok byl naštěstí úspěšný.

"Bylo mi řečeno, že jsem přišla za 5 minut 12. Přijít prý o rok déle, tak jsme řešili tu horší variantu a možná bych se nedožila 50," přiznala Pártlová a na své fanoušky apeluje, aby své problémy nepodceňovali a neodkládali návštěvu odborníka, pokud je něco trápí.

Sama se svěřila s obavami z kolonoskopického vyšetření, ze kterého dle svých slov měla takovou hrůzu, že "začala hystericky brečet a třást se jako ratlík". Připustila, že kdyby věděla, že to vlastně nic není, tolik by "nejančila".

"Na prohlídku budu chodit každej rok do konce života a jsem za to vděčná. Pro mě to dopadlo dobře, ale bohužel ne všichni takový štěstí mají. Myslím na vás. Každýmu z vás přeju hlavně zdraví v roce 2021. Děkuju všem doktorům a sestřičkám," uzavřela zpěvačka.