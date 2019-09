Vážení cestujících před odletem? Brzy možná na letišti běžná praxe

Některé aerolinky možná budou do budoucna vážit své pasažéry na letištích ještě předtím, než nastoupí na palubu. Pomůže jim to totiž přesně vypočítat, kolik budou na cestu potřebovat paliva. Čeká podobné opatření také české turisty?

Diskuze o tom, zda cestující vážit, se rozpoutala ve Velké Británii. Podle tamní společnosti Fuel Matrix totiž aerolinky často zbytečně spotřebují mnohem více paliva, než je potřeba.



Aktuálně se palivo na cestu počítá podle celkové váhy letadla i s pasažéry, přičemž průměrná váha každé ženy v letadle je určená na 70 kilogramů a každého muže pak 88 kilogramů. Jde však o značně nepřesnou metodu výpočtu a podle Nicka Brasiera, provozního ředitele Fuel Matrixu, tankují letecké společnosti až o jedno procento paliva více, než je nutné, uvedl britský web The Sun.



Pokud by aerolinky nejdříve zvážily své cestující a poté až vypočítaly potřebné palivo, mohlo by se na něm podle Brasiera ušetřit v přepočtu až 21,6 miliardy korun celosvětově. Pasažéři se však nemusí bát o diskrétnost. Vážení by mohlo probíhat na speciální podložce, přičemž k naměřeným hodnotám by měl přístup pouze letištní personál.



Zatím už podobné opatření v roce 2015 zavedla společnost Uzbekistan Airways, která může dokonce vysoce obézní lidi vyloučit z přepravy na vytížených spojích nebo v menších letadlech. Od roku 2017 zavedl vážení také Finnair, jde však o dobrovolný krok.

V Česku se zatím podobné opatření podle naší největší letecké společnosti nechystá. "Rozhodně to zatím neplánujeme a ani nevím o tom, že by v českém prostředí probíhala podobná diskuze," uvedla pro TN.cz mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.