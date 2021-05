Pašerácká loď plná migrantů se rozbila o útes, tři lidé se utopili

Neštěstí se stalo před polednem místního času (večer SELČ) v nebezpečných vodách u skalnatého pobřeží poloostrova Point Loma.

Dvanáct metrů dlouhá kabinová dřevěná loď zřejmě narazila v nepříznivém větrném počasí na útes a rozpadla se na kusy. V chladné vodě skončilo třicet pasažérů. Dvacítka jich zvládla doplavat na břeh, zbylé vylovili záchranáři, když je proud odnášel na širé moře. Tři z nich už nejevili známky života.

Podchlazení a potlučení lidé byli převezeni do nemocnic v okolí. O jejich zdravotním stavu úřady neinformovaly. Oblast ještě dlouho prohledávala pobřežní a hraniční stráž na lodích i v helikoptérách, neboť nebylo jasné, jestli ve vodě či na pobřeží někdo nezůstal.

S největší pravděpodobností to byla pašerácká loď převážející mexické migranty do Spojených států. Policie zadržela v nemocnici kapitána plavidla hned poté, co ho zdravotníci ošetřili.

Pašeráci lidí zpravidla používají malé otevřené čluny, ale poslední dobou se rozmohla i větší plavidla, jako bylo ono ztroskotané, neboť lépe splynou s běžnou námořní dopravou a jsou tak méně nápadné. Naposledy bylo u pobřeží San Diega přistiženo 19 migrantů se dvěma pašeráky před třemi dny.

Bezpečnostní složky shodou okolností zintenzivnily o víkendu na velmi frekventované pašerácké cestě kontroly, neboť se spolu se zlepšováním počasí dá očekávat zvýšená aktivita pašeráků.