Tereza H. doufala, že se dostane z vězení. Další tvrdá rána u soudu

Na prstech levé ani pravé ruky už se nedá spočítat, kolikrát se Tereza H. upínala k nějakému datu a soud její naděje zadupal do země. Naposledy se to stalo v úterý.

Cesta za svobodou se mladé Češce, která se před třemi lety pokusila z Pákistánu propašovat devět kilogramů heroinu, odsouvá o další měsíc. "Podle informací naší ambasády v Pákistánu soud dnes opět nerozhodl. Další projednávání případu bylo nařízeno na 19. července," řekl TN.cz Jakub Augusta z odboru komunikace ministerstva zahraničí.

"Nadále platí, že zastupitelský úřad je s naší občankou v kontaktu," doplnil.

Nový Terezin právník podle informací TN.cz věří, že u odvolacího řízení uspěje a Češka se dostane na svobodu. Její šance jsou prý devadesátiprocentní. Tedy v případě, že se soudní stání nebude neustále odsouvat. Přístup pákistánských úřadů v tomto ohledu Tereze do karet nehraje.

Soud poslal Terezu v roce 2018 do vězení na osm let a osm měsíců. Pokud její odvolání smete ze stolu, čeká ji ještě pět let za mřížemi.

Připomeňte si případ Terezy H. v reportáži TV Nova (24. 1. 2018):