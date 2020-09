Pašeračku Terezu možná propustí. V Pakistánu chystají rozsáhlou amnestii

Už dva a půl roku čeká česká pašeračka Tereza Hlůšková na propuštění z pakistánského vězení. Nyní ji svitla naděje, že její skoro devítiletý trest bude odpuštěn. Pákistánský premiér totiž oznámil, že na uvězněné ženy čeká amnestie. Toto nařízení by se tedy mělo vztahovat i na Terezu.

Tereza Hlůšková se naděje na propuštění z pakistánského vězení nikdy nevzdala. Za pokus o pašování heroinu dostala trest 8 let a 8 měsíců. Nyní po dvou a půl letech čekání za branami věznice, rozhodl pákistánský nejvyšší soud o ženské amnestii a tamní premiér Imran Chán nařídil, aby to bylo co nejrychleji.



"Požádal jsem o okamžité provedení nařízení o propuštění vězněných žen a odsouzených žen, které splňují kritéria nařízení. Z humanitárních důvodů jsem také požádal o okamžité zprávy o ženách v cele smrti,“ sdílel na svém twitteru Premiér Imran Chán.

Ministerstvo zahraničních věcí nemá přesné informace o propuštění Terezy Hlůškové. "Oficiální znění amnestie není zatím k dispozici a zprávy o ní se objevily pouze v pákistánských médiích. Rozhodnutí soudu nemůžeme předjímat. Nicméně po několika odložených jednáních odvolacího soudu, které způsobil nepříznivý vývoj pandemie v Pákistánu, by řízení ve věci případu české občanky mělo pokračovat tento měsíc,“ říká Mariana Wernerová z odboru komunikace Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Amnestie se má týkat hlavně žen s dobrým chováním ve věznicích. Pokud tedy půjde vše podle představ, mohla by česká pašeračka trávit letošní Vánoce v kruhu rodinném.