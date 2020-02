Pátý vražedný útok od začátku roku. Podezřelého dopadli do pár hodin

V pátek 21. února vyjížděli policisté na jednu z ubytoven v Mnichově Hradišti, kde došlo k hádce a následnému napadení mezi dvěma ubytovanými. "Na ubytovnu vyjížděli policisté kolem půl sedmé večer, a to na základě oznámení přijatého na linku 158. Na ubytovně se nacházel pouze 43letý muž s několika bodnými poraněními, podezřelý byl na útěku," popsala incident mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Pravděpodobného pachatele se policistům podařilo vypátrat a zadržet zhruba po pěti hodinách od spáchání činu. Jednalo se třiatřicetiletého muže, který obýval stejnou ubytovnu. "Krajští kriminalisté následující den zahájili proti muži trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu. Podle všeho předcházela konfliktu nejprve slovní roztržka a následně i fyzické napadení. Po něm si dnes již obviněný muž odešel do vedlejšího pokoje pro nůž a 43letého cizince několikrát bodl do hrudníku a břicha," doplnila tisková mluvčí. Pobodaný muž pak skončil v péči záchranářů.

V pondělí rozhodl Okresní soud v Mladé Boleslavi o vzetí obviněného do vyšetřovací vazby. "Pokud následně soud potvrdí jeho vinu na případu kvalifikovaném jako zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu, může být ohrožen trestní sazbou od 12 do 20 let," dodala tisková mluvčí.

Od začátku roku 2020 řešili krajští kriminalisté na území Středočeského kraje již pátý zločin proti životu a zdraví. Tři případy byly kvalifikovány jako zvlášť závažné zločiny vraždy ve stadiu pokusu, ve dvou případech pachatelé čin dokonali.

V České republice se v roce 2019 událo 143 vražd, oproti roku 2018, kdy jich policisté zaznamenali 116, to představuje nárůst o více než 23 %. Dokonaných vražd přitom bylo 81, ve fázi pokusu zůstalo 56, 6 pak ve fázi přípravy. Drtivá většina vražd se přitom odehraje mezi lidmi, kteří se znají a řeší tímto způsobem vyhrocené osobní vztahy. Nůž je podle údajů policejního prezidia nejčastěji užitou zbraní.

Nejvíce vražd bylo vloni spácháno v Praze, následují právě Středočeský a Moravskoslezský kraj.