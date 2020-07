Patnáctiletá dívka zmizela před porodem, policie ji hledá už přes 10 dní

Policie pátrá po patnáctileté dívce, která je v pokročilé fázi těhotenství. Odejít měla z dětského centra Veská na Pardubicku a mohla by brzy rodit. V případě, že byste o ní měli jakékoliv informace, kontaktujte linku 158.

Jde o Janu Izákovou původně z Hradce Králové. Pátrání po ní bylo vyhlášené už 3. července, tedy nikdo o ní nemá žádnou zprávu už více než deset dní. Policie neprodleně kontaktovala i matku, ale ani ta o dceři nic neví.

Původně žila ve výchovném ústavu ve Vrchlabí. Jelikož otěhotněla, našla azyl v dětském centru - to pomáhá dětem i jejich rodinám, které se dostaly do tíživých životních situací. Odešla a nedala o sobě vědět. Přitom měla jistotu, že i po porodu by mohla v zařízení žít.

Dívka otěhotněla, když jí bylo čtrnáct a půl roku, nyní je v osmém měsíci těhotenství. Velmi brzy tedy bude ona i její dítě potřebovat odbornou lékařskou pomoc.

Policisté se zatím nemají čeho chytit, je možné, že by se Jana Izáková mohla nacházet u svého přítele, který se ale také může před spravedlností skrývat. Pokud se totiž ukáže, že jde o otce dítěte, policie ho může začít stíhat za pohlavní zneužití se sazbou až osm let vězení.

Kdo Janu Izákovou pozná, měl by volat linku 158. Má hubenou postavu, hnědé vlasy i oči a může se nacházet kdekoli po celé České republice.