Další rána pro matku Tadeáška: Hrozí jí, že bude platit obří sumu

Do pátrání po čtyřměsíčním Tadeáškovi, které odstartovalo poté, co zmizení miminka i s kočárkem ohlásila jeho matka, se zapojily desítky policistů i hasičů. Po ztraceném chlapečkovi pátral vrtulník a do akce vyjel i pátrací člun a potápěči. To vše se ale ukázalo jako zbytečné.

Tadeáškova matka totiž později přiznala, že si únos syna vymyslela. Jeho mrtvé tělíčko sama hodila do Labe a zatížila kameny. Lež, která odstartovala obrovskou pátrací akci, ji však může přijít velmi draho. Všechny záchranné složky, které na Mělnicku v souvislosti s hledáním Tadeáška zasahovaly, totiž aktuálně počítají, na kolik je zbytečný zásah vyšel.

"Vyčíslujeme, kolik stála pátrací akce. V tuto chvíli ještě nemáme informace o přesné částce. Shromažďujeme ty položky od jednotlivých složek. V tuto chvíli nemůžu říct, na jakou částku se to vyšplhá. Jde o všechny složky, které na místě zasahovaly," popsala redakci TN.cz policejní mluvčí Markéta Johnová. O tom, jestli celou částku bude hradit právě Tadeáškova matka, rozhodne dle Johnové soud.

"To vyčíslení se ještě bude dodělávat, takže nejsem schopná říci, jak ta částka ještě naroste. Je to hrozně moc faktorů, na kterých to záleží – kolik tam bylo jednotek, jak dlouhou dobu tam strávily. Podle toho všeho se ta částka vyčísluje," řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Zda se výsledná částka vyšplhá do řádu desetitisíců korun, nebo snad ještě výš, mluvčí neprozradila.

Vyšetřování smrti čtyřměsíčního miminka nadále pokračuje. Policisté stále pracují s verzí, že syndrom náhlého úmrtí kojenců nemusel být primární příčinou Tadeáškovy smrti. "My nadále pokračujeme v prošetřování a zjišťujeme, zda nedošlo k jinému protiprávnímu jednání než násilného charakteru, které vyústilo ve smrt novorozence, a to ať už ze strany matky, nebo jiné osoby," potvrdila Johnová.

Podobně podrobné šetření je dle policejní mluvčí v takových případech zcela běžné. "Je to naprosto standardní postup. Ještě nemáme konečné závěry soudní pitvy, takže i nadále provádíme prověřování," uzavřela Johnová. Kdy policie bude výsledky pitvy mít, zatím není jasné.