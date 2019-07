Pátrání po Davídkovi pokračuje! Policie našla nové stopy

Pětiletý Davídek se pohřešuje už desátým dnem. Policie prohledává nejen nová místa, ale vykopává i půdu. Podařilo se jí také objevit mobil Davídkova otce. Ten by mohl pomoci zodpovědět řadu otázek a ukázat, zda otec nevolal před svou smrtí ještě někomu dalšímu.

Maminka ztraceného pětiletého Davídka Žukowského doufá, že se její syn najde v pořádku. Podle odborníků je však stále pravděpodobnější, že otec svého syna zavraždil a poté spáchal sebevraždu. Dokazovat to má nejen nalezená krev v jeho autě, ale i to, že policie vykopává v některých oblastech půdu.

Zatím policie čeká na znalecký posudek. Ten ukáže, zda krev opravdu patřila Davídkovi. Také se jí podařilo najít mobil jeho otce. uvedl portál Dziennik Zachodni. Z něho posílal své manželce zprávu, že svého syna už nikdy neuvidí. Dokonce jí měl i volat a předat na pár minut Davídka. Během rozhovoru jeho maminka nepoznala, že by se syn cítil v nějakém nebezpečí.

Podle vyšetřování měl otec únos svého syna dlouho plánovat. Ve své práci se naposledy ukázal dva týdny před celým incidentem, informovalo radio ZET. Také volal do Davídkovy školky a řekl učitelkám, že se tam syn teď nějakou dobu neukáže.

Maminka celou dobu netušila, co její muž plánuje. Žili totiž odděleně kvůli neshodám. Manžel ji měl také psychicky zneužívat. Propadl prý hazardním hrám a dostal se do finančních problémů. To ho mohlo podle psychologů dohnat k sebevraždě a vraždě vlastního syna.

"Ten člověk byl ve sporu se svou ženou a jeho chování by mohlo být součástí pomsty. Takže přemýšlel, že pokud on zemře, nebude mít manželka ani svého syna," vysvětlil radiu ZET Jerzy Pobocha, ředitel Polské společnosti soudní psychiatrie.

Davídek se ztratil ve středu 10. července. Jeho otec ho unesl a odjel s ním ve svém autě. To pak policisté našli prázdné. Naposledy měl kontaktovat svou manželku kolem šesté hodiny odpoledne. O pár hodin později policie našla otce mrtvého. Měl skočit pod vlak a spáchat sebevraždu.

Jeho pohřeb se konal v pátek. Se synem se přišla rozloučit nejen jeho rodina, ale i někteří kolegové z práce. Urna s popelem byla uložena na hřbitově poblíž města Grodzisk Mazowiecki, odkud malý Davídek pochází.

Podívejte se na video z pátrání po Davídkovi Žukowském: