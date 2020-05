Pátrání po krajtě pokračuje. Policie hledá svědka, který by mohl pomoci

Už čtvrtým dnem pátrají policisté a dobrovolníci po pětimetrové krajtě, která majiteli záhadně zmizela v Otrokovicích. Policisté řeší i možnost, že hada někdo ukradl. Snaží se tedy zjistit identitu muže, který se pohyboval okolo podniku, kde majitel hada choval. Mohl by pomoci s vyšetřováním.

Muže natočila kamera v neděli nad ránem - nejspíš v době, kdy pětimetrová krajta zmizela. "Jedná se o svědka, který by nám mohl pomoci objasnit zmizení tohoto zvířete," upřesňuje policejní mluvčí Lenka Javorková.

Těžko říct, jestli si něčeho podivného všiml. Otrokovice teď ale nežijí ničím jiným, než právě ztraceným padesátikilogramovým "drobečkem". "Tady mezi baráky určitě nebude. Bude někde v přírodě," tvrdí místní. "Je to nepříjemné, že člověk na to musí pořád myslet," zní od některých.

Stále se neví, jestli majiteli had unikl sám, nebo ho někdo ukradl. Policisté už prohledali v okolí parčík, vysoké keře, část sousedního průmyslového areálu, nevynechali ani koruny stromů. Společně s majitelem hledali pětimetrovou krajtu i jeho známí, kteří do Otrokovic přijeli. Znovu procházeli celé okolí budovy, ze které had zmizel.

"Prohledáme ten prostor vlastně až směrem do fabriky. Vezmeme klacek a budeme šťárat. Víc se pro to asi udělat nedá," říká dobrovolník Petr. "Je to zvíře v podstatě velice klidné, ale rozhodně nedoporučuji se k němu zbytečně přibližovat," varuje zoolog Vladimír Daněk.

V pátrání chtějí nadšenci pokračovat i o víkendu. Hodně si slibují od podstatně teplejšího počasí. To by mohlo pětimetrovou krajtu vylákat z úkrytu.