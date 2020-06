Pátrání po lupiči! Nejdřív přepadl obchod, pak se vrátil vyleštit kliku

Od úterý pražští policisté pátrají po zatím neznámém mladíkovi, který vykradl jeden z obchodů v Zenklově ulici na Praze 8. Na vyděšenou obsluhu vytáhl zbraň a s několika tisíci korunami z místa poté utekl. Do obchodu se však vrátil, sotva vykročil ze dveří – aby otřel své otisky z kliky.

"Kriminalisté pátrají od úterního dne po neznámém muži, který se zbraní v ruce přepadl provozovnu v Zenklově ulici v Praze 8. Podezřelý muž vstoupil půl hodiny po poledni do provozovny a pod pohrůžkou zbraně požadoval po prodavačce hotovost. Následně si z kasy odnesl několik tisíc korun a utekl z místa pryč," informuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová s tím, že v případě, že ho někdo zahlédne, by se v žádném případě neměl podezřelého snažit zadržet sám.

Mladý lupič se k přepadení odhodlal poté, co obchod, který si vyhlédl, opustil poslední zákazník. Poté na starší ženu za pultem vytáhl pistoli a dožadoval se hotovosti. Když vyděšená prodavačka ustoupila od kasy, lupič si posloužil sám a vytáhl z ní několik bankovek. Přepadení trvalo jen pár vteřin a nikdo při něm naštěstí nebyl zraněný.

Když mladík z obchodu odcházel, přímo ve dveřích se zastavil, naklonil zpátky dovnitř a rukávem pečlivě otřel kliku. Proč to udělal, není zcela jasné – pokud by po sobě nechtěl zanechat otisky, musel by totiž otřít také kasu a kliku z venkovní strany dveří.

Celý incident zachytila bezpečnostní kamera nad pokladnou. Policisté díky záznamům z kamer v okolí zároveň zjistili, kde se mladý lupič pohyboval před přepadením. Podle kamery v jedné z trafik si předtím zašel koupit colu a cigarety.

"Podezřelý byl oblečený do modrých džínových kalhot a černé mikiny, která měla od ramen podél celých rukávů pruh, kde se střídá nápis pravděpodobně "RETRO&CO" s červenými nebo oranžovými čtverci. Na hlavě měl černou čepici s kšiltem a na obličeji kostkovanou roušku. Za trestný čin loupež hrozí pachateli, v případě dopadení a odsouzení, až desetiletý pobyt za mřížemi," dodala Siřišťová.