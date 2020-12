Esther volala příteli z Pyrenejí, pak zmizela. Kvůli počasí patrání přerušili do jara

Špatné počasí dorazilo do oblasti ve čtvrtek k večeru, což vedlo k zastavení záchranné operace. Na akci se podílelo 15 odborníků z několika elitních horských záchranných jednotek, kynologové a na pomoc byl také povolán vrtulník.

"Sníh pokryje horu a je možné, že nezmizí až do jara. To znamená, že je možné, že pátrání nebude možné pokračovat se stejnou intenzitou s jakou doposud až do jara,“ řekl vedoucí horské záchranné skupiny GREIM v Benasque Jorge Lopez Ramos.

Záchranáři o víkendu nemají v plánu pokračovat ve své práci kvůli sněhu a mrazu. Zůstávají tak ve vesnici Benasque, která je v nadmořské výšce zhruba 1 000 metrů nad mořem. Vrchol, na kterém se žena naposledy svému příteli ozvala, je přitom v necelých 2 000 metrech.

Esther Dingleyová dala o sobě vědět naposledy 22. listopadu, kdy se ozvala svému příteli. Rodina je ze situace zdrcená. "Potřebuji ji zpět. Nic jiného nechci," napsal na Facebook její přítel Dan. "Je to velmi nepříjemné období pro všechny. Cítíme se naprosto bezmocní. V hlavě se pořád ptám - kde je? Nemůžeme nic než jen čekat."