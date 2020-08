Paur poprvé promluvil o zmizelé Janě. "Kradla a skákala nahá z okna!"

Pavel Paur, v jehož domě ve Slavětíně na Lounsku pět dní v kuse policie hledala důkazy k objasnění zmizení jeho ženy, se rozhodl popsat médiím, jak celá akce vypadala. Rozhovor s ním natočil portál Extra.cz. Dům policie obsadila kvůli sedm let starému a stále nevyřešenému zmizení Jany Paurové, matky čtyř dětí. Sám Paur je dodnes pro policii jedním z podezřelých, kteří by mohli mít záhadné zmizení na svědomí.

"Vypadá to jako po výbuchu, všechno rozkopali, zničili, co mohli. Vrtačky měli, vrtali do země, nějaký sondy," řekl exmanžel pohřešované Jany Pavel Paur webu Extra.cz o pětidenním prohledávání domu.

Žil v něm s manželkou a právě z něj měla pohřešovaná před sedmi lety zmizet. Opravy si prý nechá od policie zaplatit. Vyjádřil se i ke zmizení své dnes už bývalé ženy, kterou podle pravomocného rozsudku týral a dostal za to podmíněný trest vězení.

"Vůbec nemám tušení, kde je. Říká se, že je na Ukrajině. Jestli to měla nějak domluvený, naplánovaný, těžko říct. Já si myslím, že furt nějak žije, někde, já nevím," pokračoval Paur.

Paur pro policii zůstává hlavním podezřelým, při pětidenním prohledávání prý kriminalisté zajistili řadu stop. Konkrétní ale nebyli, zároveň zmínili, že pátrání bude dál pokračovat. Na matku svých čtyř dětí Paur nevzpomíná v dobrém.

"V práci kradla. Tady skákala nahá z okna, do zahrádky, tady přes plot a už utíkala do vesnice," vyprávěl Paur o zmizelé exmanželce.