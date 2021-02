Paušální daň má háček. Zaplatíte, ale pro úřady jste pořád dlužníci

Paní Hana se k paušální dani dle svých slov přihlásila v řádném lednovém termínu. "Reklamu stát, potažmo paní Schillerová, dělal velikou, jak stát pomůže, ale opak je pravdou. Dodnes úředníci přihlášku nezpracovali. Protože jsem zaplatila paušální daň přímo finančnímu úřadu, nezaplatila jsem zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. Tam jsem tedy momentálně evidovaná jako dlužník a naskakuje mi penále. Takto jsou na tom všichni, kteří se přihlásili," svěřila se portálu TN.cz.

Komunikace se zdravotní pojišťovnou a správou sociálního zabezpečení probíhá přes finanční úřad, sám zájemce o paušální daň nenahlašuje nic. A právě tady je dle paní Hany zřejmě problém. Pokusila se pojišťovně své přihlášení k paušální dani oznámit sama, to ale nestačí.

"Děkujeme za zaslání informace o vstupu do režimu paušální daně. OZP však v tuto chvíli na základě vašeho oznámení nemůže tuto informaci zaevidovat. Finanční správa na základě vaší žádosti o vstup do paušálního režimu nejprve vyhodnotí, zda byly splněny všechny podmínky pro vstup. Oznámení o vstupu do paušálního režimu je povinna zaslat zdravotní pojišťovně finanční správa. Pouze takovou informaci je zdravotní pojišťovna oprávněna evidovat," odpovědělo paní Haně oddělení kontroly plateb pojistného Oborové zdravotní pojišťovny.

Úřad totiž její přihlášku prý ještě neschválil. Aktuálně je tedy v situaci, kdy ji státní správa i zdravotní pojišťovna evidují jako dlužnici. Ministerstvo financí přitom tvrdí, že se živnostníci nemusí obávat, že by po nich kromě paušální daně úřady požadovaly ještě další platby. Mluvčí resortu Tomáš Weiss navíc dodává, že žádný schvalovací proces vlastně ani neprobíhá.

"Finanční správa vlastně není schopná teď říct, jaký měl ten OSVČ příjem za minulý rok, to se dozví až v březnu na základě daňového přiznání. Finanční správa pouze vyrozumí ty, o kterých má například informaci, že jsou plátci DPH a těm pak napíše, že nemohou daně v paušálním režimu platit. Nicméně v drtivé většině se neozve a automaticky ten člověk odesláním oznámení vstupuje do paušálního režimu," vyjádřil se pro TN.cz.

Situace, kdy má plátce uhrazenou paušální daň, ale zároveň jsou po něm požadované zálohy na sociální a zdravotní, je dle Weisse chyba. "Tohle je určitě situace, která by nastávat neměla. V novele zákona je jasně řečeno, že v momentě vstupu do paušálního režimu nejste povinen odvádět zvlášť sociální a zdravotní pojištění," popsal.

