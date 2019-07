Pavel spadl do nádrže s asfaltem. Po vytažení vypadal jako Venom

Pavel Semkov z Pavlovska ve Voroněžské oblasti se bál o svůj život. "Potkal jsem špatné lidi, určitě byli opilí a honili mě. Nedokázal bych se bránit, tak jsem se snažil utéct a spadl jsem do nádrže," řekl Semkov v rozhovoru pro ruská média. Právě nešťastným pádem do nádrže svůj život možná ohrozil ještě více.

Nádrž, do které spadl, byla u uzavřené továrny ve Voroněžské oblasti. Kdyby mu nepomohli lidé, kteří šli úplnou náhodou kolem a zaslechli jeho volání o pomoc, nejspíš by se v asfaltu utopil. Když ho vytáhli, byl úplně celý od asfaltu, což také ohrožovalo jeho život. Záchranáři ho rychle přepravili do nemocnice.

Odstranit vrstvu asfaltu z Pavlova těla nebylo vůbec jednoduché. Museli ho odstranit pomocí desítek jednorázových žiletek. Dalších několik hodin trvalo, než mu zbytky asfaltu a špíny umyli z těla. V současnosti se z otřesného zážitku zotavuje v nemocnici a brzy by ho už měli propustit domů.

The 33-year-old fell into the toxic pool while walking in a disused asphalt plant

He was hauled from the sticky black liquid and laid out on the grass covered in it

Medics at a hospital in Pavlovsk, western Russia, removed the tar with razors pic.twitter.com/MHxzb8EurV