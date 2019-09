Pavlína (24) beze stopy zmizela! Policie prosí veřejnost o pomoc

Čtyřiadvacetiletá Pavlína Medunová se nehlásí nikomu z příbuzných. "Poslední zprávy o ní vedou k 17. září do obce Ctětín. Kde by mohla být, to nikdo z rodiny netuší. Zda má u sebe peníze či nikoliv, to taktéž není jisté," popsala policejní mluvčí Eva Maturová.

Pohřešovaná žena je menší postavy, má světlou pleť, hnědé vlasy, měří necelých 160 centimetrů. Na sobě by měla mít světlou modrou teplákovou bundu značky Puma, světlé rifle a boty značky Nike.

"Pokud ji někde zahlédnete, nebo víte, u koho přebývá, kontaktujte chrudimské policisty na čísle 974 572 651, využít můžete i tísňovou linku 158," dodala policie.