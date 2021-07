Pazderka míří do vězení, okradl české fotbalové legendy o miliony

Uměl přesvědčit fotbalové hvězdy, že dokáže rychle a výhodně zhodnotit jejich peníze. Teď si Čeněk Pazderka půjde sednout za podvod a zpronevěru.

O nejvíce peněz přišel bývalý obránce plzeňské Viktorky David Limberský, ten Pazderkovi postupně půjčil více než pět milionů korun na nákup luxusních vozů, ze kterých měl mít snadný zisk.

"Je to ponaučení jak pro mě, tak pro mé okolí, že by se nemělo jen tak někomu dávat peníze a věřit, že každý třeba myslí stejně jako vy," řekl David Limberský.

V případu figurovalo také jméno fotbalového záložníka Milana Petržely, který měl být další obětí. To ale soud kvůli nedostatku důkazů nakonec nepotvrdil. "Lidi, kteří si slušně vydělávají peníze a tihle lidi je o ně okrádají, tak patří určitě do vězení, takže dopadlo to tak, jak to dopadnout mělo," řekl Petržela.

Pazderka musí zaplatit Limberskému pět a půl milionu korun, bývalý fotbalový reprezentant ale nevěří, že peníze někdy uvidí. "Popravdě? Myslím si, že ne. Ale primární byla spravedlnost, aby byl potrestaný za to, co udělal a nemohl dál škodit," dodal Limberský.

Pazderka rozhodnutí soudu komentovat nechtěl. Státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání. Rozsudek tedy není pravomocný.