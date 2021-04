PCR test každý týden? Hamáček promluvil o otevření hospod. ANKETA

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček vidí jako cestu k otevření restaurací časté PCR testy. Podle Hamáčka by si lidé jednou týdně zašli na PCR test a pak mohli chodit do hospod a restaurací, řekl to v rozhovoru pro web iDNES.cz. Hamáček si také myslí, že se podaří najít cestu, jak i neočkovaní lidé budou moci vyrazit v létě na dovolenou do zahraničí.

Návrh, aby bylo možné chodit do restaurací s PCR testem, je podle iDNESu součástí nové tabulky PES, kterou v pátek ve 13 hodin představí ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Babiš uvedl, že jedno očkování nejspíš stačit nebude a pokračovat se s ním bude i v příštích letech:

Podle Hamáčka volil podobný přístup i Izrael, který je ve zvládání pandemie dávaný za vzor. "Samozřejmě pokud máme bezpečně otevírat, tak jsou dvě možnosti. Buď to otvírání zbrzdit do doby, než to bude úplně bezpečné, do doby, než bude proočkovaná drtivá většina populace, nebo v rámci otvírání použít fakt, že celá řada lidí bude vakcinovaná, a ti, kteří nebudou očkovaní, budou otestovaní. Pokud vím, platnost PCR testů je kolem týdne, de facto to znamená, že jednou týdně by člověk zašel na PCR test a potom měl na týden, v uvozovkách, pokoj," řekl ministr vnitra.

Jeden test PCR teď pro samoplátce vyjde na 1500 korun. Zdarma jej mají jen ti, kterým vystaví žádanku hygiena či lékař. Lidé si mohou bezplatně nechat udělat antigenní test, ty jsou levnější, ovšem méně spolehlivé. Hamáček vidí i cestu, jak by mohly PCR testy výrazně zlevnit.

"Dá se využít takzvaného poolingu, tedy test může probíhat najednou na deseti a více vzorcích, a pak se ta cena velmi snižuje. Když se takto pooluje deset vzorků, tak cena za jeden vzorek je 150 korun a je to cesta, jak PCR testy dostat na cenu srovnatelnou s antigenními," uvedl Hamáček.

Ministr vnitra, který je zároveň i předsedou Ústředního krizového štábu, věří, že se letos v létě dostanou na zahraniční dovolenou i lidé, kteří doposud nebyli očkovaní. Řada států totiž oznámila, že pro očkované počítá s různými výhodami, především pak snadnějšími podmínkami pro přicestování.

"Pokud se veřejnost nestihne proočkovat, tak to prostě bude muset být nahrazeno něčím jiným, buď testy nebo testem na protilátky u lidí, kteří covid prodělali. To je věc, o které se vyjednává," dodal v rozhovoru pro iDNES Hamáček.



