PCR testy ve školách místo antigenních? Ministr řekl, jak to vypadá

Žáky prvního stupně i předškoláky v mateřinkách čeká během čtvrtka druhé kolo testování na covid-19. Někteří experti i rodiče upozorňují na to, že používané antigenní testy nejsou přesné a bylo by lepší je vyměnit za PCR sady. Stane se to? I na tuto otázku odpovídal ve čtvrteční Snídani s Novou ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).