Péče jen v ohrožení života. Náměstek Blatného řekl, co hrozí bez stavu nouze

"V naprosté většině nemocnic je nadále situace plného vytížení kapacit lůžek, v některých okresech je systém na hranici svých rezerv v plném významu slova. Dispečink lůžkové péče denně organizuje transporty do jiných nemocnic v ČR," řekl Černý, který je zároveň předsedou České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a vedoucím Klinické skupiny COVID. Dodal, že do chebské nemocnice by na internu měli jako posila nastoupit tři lékaři.

A nastínil jednu z možných cest, kterou se situace v Česku může podle odhadů expertů po ukončení nouzového stavu dál ubírat. "Predikce zahrnují jako jednu z možných variant nárůst počtu hospitalizovaných pacientů v průběhu čtyř týdnů až o 40 %. Také na tuto variantu náš systém zdravotní péče musíme připravit, přestože hlavním limitujícím faktorem je nadále nedostatek kvalifikovaného personálu," tvrdí Blatného náměstek.

Aby bylo v takové situaci dost lůžek, především těch intenzivní péče, přišlo by "další omezování odkladné péče a její poskytování dočasně jen pro akutní stavy s ohrožením života, bez ohledu na jejich příčinu," zmínil Černý.

A v momentě, kdy by počet volných lůžek spadl na desetinu, začnou podle něj české úřady oslovovat okolní státy, aby mohli pacienti z Česka putovat do tamních nemocnic. "Personální posílení by v případě nutnosti muselo zahrnovat i vyhlášení pracovní povinnosti mediků a všech dalších zdravotníků z ambulantního sektoru,“ uzavřel výhled Černý.

Aktuálně je podle dat ministerstva zdravotnictví volných 16 procent lůžek pro dospělé na ARO a JIP, standardních lůžek s kyslíkem pak 26 procent.

O dalším možném vývoji v Česku promluvil v pátek pro TN.cz i epidemiolog Roman Prymula: