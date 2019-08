Pedofil dostal 6 let za mřížemi! Měl zneužít i svou malou dceru

Šest let vězení za sexuální zneužívání - to je zatím nepravomocný verdikt, který si ve čtvrtek u Krajského soudu ve Zlíně vyslechl třiačtyřicetiletý muž. Podle vyšetřovatelů měl ubližovat třem mladým dívkám. Jednou z nich je jeho dcera, kterou měl pohlavně zneužívat několik let.