Pejsek snědl párek s žiletkou. Přežil, pachateli hrozí jen přestupek

Noční můru, kterou nechce zažít žádný pejskař, si prožil v úterý muž z Holýšova. Během vycházky jeho pejsek snědl nastraženou uzeninu, do které neznámý pachatel rafinovaně ukryl žiletku.

Drobný psík návnadu snědl, naštěstí ji ale opět rychle vyzvrátil, žiletka tak nestihla napáchat větší škodu. Šokovaný páníček ale okamžitě na místo přivolal policii.

"21. dubna v 15:42 přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení o tom, že v Holýšově v ulici Na Stráni kdosi nastražil párek se žiletkou. Na místo vyjeli holýšovští policisté, kteří žiletku zajistili. Provedli na místě šetření a fotodokumentaci," popsala Dagmar Brožová, tisková mluvčí KŘP Plzeňského kraje.

Po pachateli schválností policie pátrá, případ eviduje jako přestupek proti občanskému soužití. Ten ale pejskařům připadá příliš mírný.

"Přestupek je málo. Chápu, že někdo něco neví, a dopustí se nějakého přestupku. Pokud ale schválně nalíčím 'vražednou návnadu', měl by to být trestný čin, a tak by měl být trestán," uvedla jedna z diskutujících pod příspěvkem, který policie zveřejnila na facebooku.

"Co je to za lidskou zrůdu, co se mstí bezbraným zvířatům! Ale osud ho za to dostihne," vzkazuje další z komentujících.