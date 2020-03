Pejsek utekl a nastoupil do vlaku! Jako černý pasažér ujel 72 kilometrů

Šestiletý Simba je momentálně v Česku nejznámějším černým pasažérem Českých drah. Při procházce lesem ho podle majitele upoutal šramot a ve vteřině se v šeru ztratil. "Jak utíkal čas a blížila se noc, tak ve mně byla malá dušička," popsal majitel psa z Mladé Boleslavi.

Na zastávce v Bělé pod Bezdězem pes nastoupil do vlaku - a dalo by se říct, že do správného. V Mladé Boleslavi ale zapomněl vystoupit a dojel až do Kolína. "Musíme ho naučit číst," vtipkovala majitelka, podle které jel pes za svých šest let vlakem jen asi třikrát.

"Strojvůdce spolu s průvodčí, když procházeli vlak, tak zjistili, že tam je pejsek bez majitele," doplnila mluvčí kolínské městské policie Helena Honkiszová.

Městští strážníci Simbu, který zoufale hledal cestu domů, zachránili. "V pohodě s námi odešel," potvrdil strážník Luboš Pluhař, který spolu s kolegou odvezl pejska do kolínského útulku.

Tam se ukázalo, jak je důležité mít zvíře očipované. Ještě když majitel psa hledal v noci s čelovkou po lese, už mu zvonil telefon. "V podstatě to trvalo dvě hodiny od nálezu ke zprostředkování majiteli. Byl šťastný jako blecha," prohlásil Jaroslav Rajsík z kolínského útulku.

"Začal jsem se nejdřív hrozně smát, jak se uvolnily ty emoce, co jsem celou dobu v sobě měl. Potom jsem běžel k autu, abych se co nejdřív dostal do Kolína," vyprávěl páníček. "Nám to zkrátilo strach o neuvěřitelně dlouhou dobu. Já nevím, jestli bychom se s ním jinak vůbec potkali," dodala panička psa.

Před deseti lety celý svět dojímal příběh psa, který se z Hejnic na Liberecku, nikdo neví jak, dostal na ledové kře do Baltského moře. Uplul 200 kilometrů, než ho v polské Gdyni zachránil tamní meteorolog. "Myslel jsem nejprve, že je to tuleň," popsal zachránce psa Adam Buczyňski. Majitel pak svého mazlíčka stoprocentně poznal.

Státní veterinární správa spustila v únoru webovou aplikaci, do které je možné pohřešované či nalezené zvíře zdarma nahlásit. Ta by měla prozatím nahradit centrální registr, který má začít fungovat za dva roky.