Lidé mají strach z plošného umístění jedu! "Bojíme se o psy a děti!"

Reportér TN.cz se zeptal obyvatelů Prahy – východ, kterých se nařízení o plošném použití jedu týká, na jejich názory. Ti jsou samozřejmě proti a nesouhlasí. „Slyšela jsem to včera v televizi a byla jsem z toho úplně v šoku. Nedovedu si představit, jak tohle může někoho napadnout.“



"Máme pejska a bojíme se" nebo "máme kočky a bojíme se, že to špatně dopadne. Chytnou myš, která bude otrávená a chcípnou" popisují své obavy majitelé domácích mazlíčků. Dotazovaným nejsou lhostejná ani volně žijící zvířata. "Pejska mám, ale nejde jen o ty psy, jde o všechny zvířata" nebo "Určitě to nebudou jen ty zvířata, na které je to zaměřené, ale budou to i ostatní."





Anketa Bojíte se o své domácí mazlíčky? Ano 78 36 hlasů Ne 22 10 hlasů Hlasovalo 46 lidí.

Proti plošnému použití jedu jsou nejen majitelé domácích mazlíčků, ale i myslivci a ministerstvo životního prostředí (MŽP). "Taková aplikace jedů na zemědělské půdě ohrožuje ostatní živočichy a je tak v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny" tvrdí ministr Richard Brabec (ANO).