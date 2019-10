Pejskaři mají o třetinu nižší úmrtnost! Potvrdily to dvě různé studie

Chovatelé psů mají větší šanci uniknout předčasnému úmrtí! Nezávisle na sobě to uvedly hned různé studie. Pravděpodobnost úmrtí klesla o čtvrti až třetinu. Psi nejvíce pomohou lidem, kteří žijí sami.

Pejskaři si podle nových zjištění mohou dopřát delší život. "Naše analýza odhalila, že mít psa je prevencí úmrtí nehledě na příčinu smrti," prohlásila endokrinologistka Caroline Karamerová. Informaci přinesl portál CNN.



Kramerová vedla výzkum, který u téměř 4 milionů lidí analyzoval zdravotní výhody soužití se psem. Lidé pocházeli z anglofonních zemí po celém světě a ze Skandinávie.

"Vlastnictví psa je spojeno se 24procentním snížením úmrtnosti," prohlásila Kramerová, která pracuje na torontské univerzitě. Se svým týmem zjistila, že pokud člověk žije sám a má psa, pravděpodobnost úmrtí se snižuje dokonce o 31 procent.



K podobným výsledkům dospěl i podobný průzkum, který využil data 336 tisíc Švédů. Podle něj lidé s onemocněním a poruchami srdce, kteří vlastní psa, mají lepší zdravotní výsledky. Lidé po srdečním infarktu mají o 33 procent nižší riziko smrti, pokud mají psa. Pejskaři po mozkové mrtvici mají o 27 procent menší pravděpodobnost úmrtí.



Obě studie ale upozorňují, že není jisté, že za nižší úmrtnost pejskařů může přímo vlastnictví psa. "Jsou výsledky zapříčiněné tím, že lidé mající psa chodí častěji na procházky a tím se udržují v kondici, nebo je to tím, že si psa koupí určitý typ lidí, kteří jsou třeba zdravější nebo bohatší než ti, kdo by si psa nekoupili? To zatím nevíme," řekla kardioložka Martha Gulatiová.