Pekarová Adamová v předvolební debatě: Lhala? Podívali jsme se!

Máme hendikep oproti jiným zemím, že se naši mladí lidé moc nehrnou do této profese (učitelství, pozn. red.), není tolik atraktivní.

pravda

Průměrný věk učitele je 47 let, loni v září chybělo 6000 učitelů. Do několika let jich může chybět až 11 tisíc. Údaje vychází z dat ministerstva školství.