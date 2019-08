Peking mobilizuje armádu! Číňané se připravují na zásah v Hongkongu

Čínské ozbrojené složky jsou připraveny vstoupit na území Hongkongu, pokud se protesty neuklidní. Podle Pekingu se násilí, které demonstrace doprovází, pohybuje na hranici teroru a viníci by měli být potrestáni podle zákona.

Čínské město Šen-čen, které přímo sousedí s Hongkongem, má podle nejnovějších satelitních snímků sportovní stadion plný ozbrojených vozů.

"Je velmi pravděpodobné, že pokud budou protesty pokračovat a narušovat veřejný pořádek, tak Čína nebude příliš dlouho váhat a zakročí nebývalou silou," tvrdí sinolog Martin Kříž.

Podle Číny přítomnost ozbrojených vozidel u hranic s Hongkongem nesouvisí s protesty, ale jde o cvičení polovojenské policie, které bylo dlouho plánované. Prezident Spojených států Donald Trump ovšem zveřejnil na sociální síti informaci, která vypovídá o něčem jiném.

"Naše tajné služby nás informovaly, že čínská vláda přesouvá své vojáky na hranici s Hongkongem. Všichni by měli zůstat v klidu a v bezpečí!" napsal na svém twitteru. Hongkong má s Čínou uzavřenou smlouvu od roku 1997, kterou nejlépe vystihuje heslo "Jeden stát, dva systémy". Autonomní oblast si rozhoduje o celé řadě věcí, včetně ekonomiky, sama.

"Nicméně zahraniční politika, obrana a nějaké strategické politické cíle si řeší pevninská Čína sama," dodává sinolog. A proto je podle expertů velmi nepravděpodobné, že by západní velmoci mohly proti Číně zakročit sankcemi a Hongkong demokraticky podpořit.

"Je pro nás důležité, aby byly zákony, které jsou stanovené v dohodě z roku 1997, zachovány. Protože zajišťují svobodu projevu a dodržování práv v Hongkongu," řekl německá kancléřka Angela Merkelová.

Čína má s Hongkongem uzavřenou smlouvu do roku 2047, oblast je pro ni stále strategicky významná - Hongkong byl vždy v Asii hlavní branou na pevninu. To se ale může v příštích desítkách let změnit. Města jako Šen-čen nebo Šanghaj budou nabírat na významu a je možné, že Hongkong pro Čínu nebude tak důležitý jako je dnes.