Peklo v Austrálii ohrožuje i zvířata. Lidé je zachraňují z hořících lesů

Klokani, koaly, koně nebo vačice si užívali venkovskou australskou krajinu, ve které rádi pobývali. Jenže v posledních měsících se z ní snaží spíše utéct. Jejich domov totiž ničí požáry. A bohužel se situace stále zhoršuje. Hasiči i dobrovolníci proto zachraňují nejen lidi, ale také zvířata. Například v pátek hasič Adam našel v regionu Adelaide Hills na jihu země šest koal, které mohly plameny zabít.

Naštěstí se všechny dostaly do bezpečí. Fotografii koal zveřejnila paní Janelle na svém facebooku. "Úžasná práce muže jménem Adam a jeho kolegů, kteří vytáhli tyto malé z cesty na Cudlee Creek do bezpečí…Fantastická práce," napsala Australanka v příspěvku.

Plameny ničí také pobřeží Nového Jižního Walesu. V něm žil klokan, o kterého se starala několik let rodina z města Kulnura. Později však zvíře pustili do přírody, aby si žilo samo. Teď se k nim však klokan vrátil a hledal u nich bezpečí. "Nyní žije v divočině, ale přišel. Nechali jsme si ho kvůli požárům," řekl deníku Guardian Narelle Davis.

V neděli pak obletěl sociální sítě dojemný snímek hasiče, který stojí před hořícím lesem a vedle něho sedí koala. Fotografii vyfotil poručík Dale Adam ze stanice Eden Hills Country. "Za námi bylo několik ohrožených domů, takže jsme se je snažili zachránit…Oni vycházejí z buše a hledají pomoc," popsal Adam situaci. Koala nejdřív dostala vodu a pak ji hasiči přenesli na bezpečnější místo.

O den dříve se pak dobrovolníkům v Balmoralu podařilo z hořícího lesa zachránit vačici, která bojovala o život. "Můj bratranec Dean je hasičem přes sedmnáct let. Přes víkend byl venku v Balmoralu a našel vačici uprostřed cesty. Když se k ní dostal blíž, vylezla mu na nohu a hledala úkryt před kouřem a plameny," napsala na twitter paní Emily.

My cousin Dean has been a firefighter for over 17 years. Over the weekend he was out on a run in Balmoral and found this ringtail possum in the middle of the road. As he got closer the little guy ran up his leg seeking shelter from the smoke and flames pic.twitter.com/cYeJZlLW4A