Pendleři chtějí omluvu od Vojtěcha Filipa! Obvinil je z šíření viru

Do ostrého sporu se dostal předseda komunistů Vojtěch Filip se zástupci pendlerů poté, co prohlásil, že za situaci v přetížené nemocnici v Chebu, mohou právě pendleři. Nemocnice ale nic takového nepotvrdila. Asociace pendlerů žádá omluvu.

Už několik týdnů se chebská nemocnice potýká s nedostatkem lékařů a nadbytkem pacientů. Pacienty musí zdravotníci převážet jinam. Předseda komunistů má o situaci jasno, za situaci na Chebsku můžou pendleři.





"Podle oficiálních údajů, které potvrdil i ministr zdravotnictví je jedna třetina nakažených tou novou britskou mutací koronavirem právě od pendlerů, a to právě na Chebsku," uvedl Vojtěch Filip (KSČM).





"Nemá k tomu data a nemá k tomu absolutně žádný důvod toto vůbec zveřejňovat. Opětovně stigmatizuje pendlera jako něco, co je přenašečem do republiky covid-19 a mutací. To je absurdní," oponuje prezidentka Asociace pendlerů Zuzana Vintrová.





"Nejde o stigmatizaci, to je prostě realita, to je pravdivý údaj, co může být na pravdivém údaji stigmatizující," hájí se ale Filip.





Poradce premiéra Roman Prymula sice v sobotu připustil, že v nemocnicích mohou být hospitalizováni pendleři s onemocněním covid-19, na přímou otázku, zda za situaci na Chebsku mohou právě pendleři ale reagoval takto: "Já tu informaci nemám," řekl Prymula.





"Ať ukáže z čeho čerpal, my takové statistiky prostě nemáme, nejsou dostupný a ani záchyty při testování pendlerů neodpovídají tomu, co pan předseda Filip tvrdí," uvedl mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.





Nesouhlasná stanoviska se v sobotu objevovala i na sociálních sítích. Pendleři poukazovali na to, že jsou jednou z nejtestovanějších skupin obyvatel. Aby mohli vycestovat kvůli zaměstnání do Bavorska, musejí předložit jednou za osmačtyřicet hodin negativní test.





Asociace pendlerů se teď chce obrátit i na vládu. Od šéfa KSČM požaduje omluvu.