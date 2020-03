Pendleři se vrací nakažení! Jihočeský kraj žádá uzavření hranic

Od nedělní půlnoci 15. března se uzavřely hranice. Češi nesmí cestovat do zahraničí, cizinci nesmí vstupovat na naše území. Výjimku dostali tzv. pendleři. Podmínky pro jejich návrat zpět se ale zpřísňují. Každý, kdo se bude vracet, musí projít kontrolním měřením teploty. Jihočeský kraj ale nyní navrhuje úplné uzavření hranic. U devíti pendlerů se totiž prokázala nákaza koronavirem.

Pendleři, tedy lidé, kteří dojíždějí za prací do zahraničí, dostali společně s řidiči kamionů výjimku. S pracovním povolením mohou jezdit do svého zaměstnání, které je vzdálené do sta kilometrů od hranic. Podle hejtmanky Jihočeského kraje ale právě oni teď představují velké riziko. Proto navrhuje úplné uzavření hranic, jen s výjimkou pro kamiony.

"Je 16 pozitivních případů, více než polovina z nich jsou takzvaní pendleři. Proto jsem odeslala dopis ústřednímu krizovému štábu, panu premiérovi, panu ministru zahraničí a panu náměstkovi Prymulovi, ve kterém je žádám, aby tuhle situaci řešili," uvedla Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje.

Menší zpřísnění pro lidi dojíždějící za prací do zahraničí přišlo už ve středu 18. března. Pendleři tak při návratu procházejí kontrolou. Na hranicích se jim měří teplota a zjišťují se další příznaky infekčního onemocnění.

Touto situací se bude vláda zabývat ve čtvrtek 19. března na mimořádném jednání. Není tak vyloučeno, že dojde k dalšímu zpřísnění kontrol.