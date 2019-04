Peníze lásku nezajistily! Výherci rekordního jackpotu se rozvádějí

Colin a Christine Weirovi v roce 2011 vyhráli rekordní jackpot ve Velké Británii, který činil částku téměř 4,8 miliard korun. Peníze jim ale šťastné manželství nezajistily - osm let po výhře se slavný pár rozvádí.

Nejslavnější britští výherci loterie se po 38 letech manželství rozvádějí. V roce 2011 vyhráli rekordní jackpot ve výši necelých 4,8 miliard korun, lásku jim ale pohádkové jmění nezajistilo.

Jedenasedmdesátiletý Colin a dvaašedesátiletá Christine se osm let po výhře rozhodli jít každý svou cestou. Pár prohlásil, že se hodlá rozvést poklidně a v míru. Naschvály si během rozvodového řízení dělat nechce.

Podle informací britského deníku The Sun se vztah rozpadl už loni v létě. Od té doby manželé žijí odděleně. Jejich přátelé řekli, že to bylo veřejné tajemství. Všichni to v jejich okolí věděli, i když o tom slavný pár oficiálně nemluvil.