Ministryně Maláčová chce zvýšit odvody živnostníků! Kvůli důchodům

Výpočtový základ by tak již nečinil polovinu rozdílu mezi příjmy a výdaji, ale hned 75 %. Minimální vyměřovací základ by se tak u hlavní činnosti zvýšil z 25 % průměrné mzdy na 40 %.

Například OSVČ, která měsíčně utrží v průměru 30 tisíc korun a uplatňuje 60% výdajový paušál, zaplatí na měsíčním odvodu o 60 % více. Místo 2 544 Kč tak zaplatí 4 069 Kč.

Tato úprava by nejvíce zasáhla především drobné živnostníky, pro které by změna mohla být až likvidační. Živnostníci s vyššími příjmy by totiž nečelili tak výraznému navýšení odvodů, úprava by pro ně představovala pouze ztížení podmínek podnikání.

"Dnes dva ze tří živnostníků platí pouze minimální pojistné 2 544 Kč, na rozdíl od průměrných zaměstnanců, kteří odvádí téměř 10 tisíc korun. Proto pak většinu živnostníků čeká i výrazně nízký důchod,“ uvedl mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jan Brodský.

Reforma proto podle ministerstva navrhuje základní důchod pro všechny ve výši 10 500 Kč. Je proto nutné zredukovat rozdíly v pojistném. Nárok na důchod však bude mít každý, kdo dosáhl důchodového věku a alespoň 35 let pojištění.

"Znovu se potvrzuje, že Komisi pro spravedlivé reformy činí značné obtíže přijít s nějakým návrhem úpravy důchodového systému, který by nebral z kapsy těch skutečně produktivních lidí,“ uvádí ekonom Lukáš Kovanda.

Ministryně práce Jana Maláčová představila tři varianty důchodové reformy. Více se dozvíte v následující reportáži: