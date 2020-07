Peníze pro "dohodáře" i paušální daň. Opět zasednou poslanci

Stát by měl lidem pracujícím na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ) kompenzovat výpadek příjmů v období epidemie koronaviru.

Předložený návrh počítá s kompenzací 350 korun na den za období od března do června - lidé pracující na DPP nebo DPČ by tak mohli celkem získat 31 150 korun. Podmínkou ovšem je, aby platili nemocenské pojištění a na dohodu pracovali nejméně čtyři ze šesti měsíců před vypuknutím koronakrize.

Na kompenzaci pro "dohodáře" výrazně tlačila opozice, dosud zákonodárci posvětili jen bonus pro živnostníky a společníky malých "eseroček." Poslanci by mohli díky široké podpoře návrhu peníze pro lidi pracující na dohodu schválit zrychleně, tedy ještě během dneška.

Řešit by měli také vládní návrh takzvané paušální daně pro živnostníky s ročními příjmy do 800 tisíc korun. Ti by si tak mohli nově vybrat placení jediné fixní částky místo plateb daní a zdravotního a sociálního pojištění zvlášť.

Paušál vláda pro příští rok vypočítala na 5740 korun měsíčně. Lidé, kteří se pro něj rozhodnou, tím ovšem přijdou o možnost čerpat další daňové slevy či úlevy - třeba na děti.