Peníze v roušce: Podívejte se, jak ochránit své peníze při koronakrizi

Aplikace Peníze v roušce pro vás bude takovým osobním rádcem. Ať už si nevíte rady se svými financemi nebo vaším podnikáním, odborníci z Finanční akademie vám rádi odpoví na jakýkoliv váš dotaz. Jejich cílem je totiž ochránit vaše peníze.



"Nemáme šicí stroje, neumíme šít roušky. Chceme tedy alespoň pomoct tam, kde to umíme a máme dlouholeté zkušenosti,“ vysvětlil svůj záměr ředitel projektu Zlatá koruna Pavel Doležal a dodává, že i když je teď samozřejmě na prvním místě zdraví, je důležité si zachovat i zdraví finanční.



Ačkoliv jsou informace dostupnější než kdy dřív, je občas nad síly člověka se v nich vyznat. Ne každý z nás má prostor a čas hledat v nově přijatých zákonech, jak bude dané nařízení v praxi fungovat a jaký bude mít dopad na jeho finance. A právě s tím vám aplikace pomůže.



Svoje dotazy můžete expertům pokládat na portálu Peníze v roušce, kde se vám pokusí s vaším problémem co nejlépe poradit. Zeptat se můžete například na to, jak v této době nakládat se svými penězi, na co máte nárok a jaké konkrétní kroky je třeba podniknout.



"Nikdy není pozdě začít a nikdy není pozdě dále si své znalosti zvyšovat. Málokdy je to případnější než v době, jako je tato, kdy se spousta domácností ocitne ve finanční tísni a bude tak o to lákavější kořistí pro různé vykuky, podvodníky, ba přímo kriminální živly,“ konstatoval ekonom Lukáš Kalvoda.



Jak sám Kalvoda řekl, Projekt peníze v roušce poskytuje nejen expertní rady v ekonomice, ale současně představuje jakousi pomyslnou roušku, která vám pomůže se před možnými podvody ochránit. Tak neváhejte a běžte se poradit!

