EU dá Česku 550 miliard. Babiš kritizuje způsob rozdělování peněz

Česko má ze společného unijního fondu na záchranu ekonomiky po koronavirové krizi získat 519 miliard korun. Navrhuje to Evropská komise, která zveřejnila předběžný klíč k rozdělování unijních prostředků. Podobu návrhu kritizuje premiér Andrej Babiš (ANO).

Více než 20 bilionů korun si chce vypůjčit Evropská unie na podporu hospodářství. Nikdy v historii si sedmadvacítka nepůjčovala více. "Cílem musí být investování do našeho společného dobra. Plánujeme toho dosáhnout získáním bezprecedentních finančních částek," prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.



Ze společného účtu se mají peníze rozdělovat prostřednictvím přímých grantů. Hlavními kritérii mají být hrubý domácí produkt a nezaměstnanost.



"Ten klíč zvýhodňuje členské země s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti a sankcionuje členské země s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti. A my jsme nejlepší v Evropě, máme nejnižší nezaměstnanost, takže pro nás je to absolutně nevýhodné. A já vůbec nechápu, proč bychom to měli akceptovat," řekl Babiš.



"Podle mého názoru je správné, že Evropská komise připravila tento plán. Bez evropské ekonomické pomoci se jednotlivé národy budou jen těžko dávat dohromady," zhodnotil europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).



Kriticky se k návrhu vyjádřila takzvaná šetrná čtyřka, tedy Rakousko, Nizozemsko, Švédsko a Dánsko. Některé z těchto zemí jsou ale otevřené dialogu. Dánsko uvažuje o kompromisní dohodě. Rakouský kancléř zase představil svůj návrh, podle kterého by členské země mohly čerpat prostředky jen v podobě časově omezených půjček. Česko s žádnou vlastní alternativou nepřišlo.



Itálie a Španělsko, které pandemie zasáhla nejvíce, dostanou dohromady téměř 8,5 bilionu korun. Následuje Polsko s 1,7 bilionu korun. Ostatní země Visegrádské čtyřky mají dostat částky nižší. Nejvýznamnější evropské ekonomiky Německa a Francie by se mohly dočkat výrazné vzpruhy.



"Česká ekonomika je závislá na vývozu do EU, což je důvod, proč bychom měli mít zájem na tom, aby se i ekonomiky ostatní členských států Evropské unie oživily a nastartovaly," doplnil Pospíšil.



Návrh víceletého finančního rámce musí odsouhlasit všichni lídři členských států včetně premiéra Babiše. Když Česká republika nebo jiné země odmítnou, bude se vycházet z provizorního rozpočtu Unie.