Peníze kvůli inflaci ztrácí hodnotu. Ekonom radí, jak nepřijít o úspory

Peníze přicházejí o svou hodnotu. Pokud máte na účtu naspořený milion, tak při tříprocentní inflaci za pět let přijdete o 150 tisíc a za 10 let rovnou o čtvrt milionu. Staré židovské rčení "třetinu majetku měj v hotovosti, třetinu ve zlatě a třetinu v nemovitostech" platí stále. Dnes jsou možnosti mnohem širší, jak rozprostřít svůj majetek.



"Není třeba kupovat přímo nemovitost, ale je možné uložit peníze do nemovitostního fondu a svézt se na vlně rostoucích cen nemovitostí,“ tvrdí ekonom Lukáš Kovanda. "Já preferuji investování do různých fondů. Člověk jde proti té inflaci,“ myslí si jeden z dotázaných.



A výhodné jsou například akciové fondy. "Nikdy se nepropadnou nějak zásadně,“ vysvětlil Kovanda.



Do kryptoměn Češi letos investovali přes 3,5 miliardy. Zlákat se nechal každý 10. Ekonomové lidem doporučují být opatrní a nakoupit jen to, co jsou schopni oželet. "Zhodnocení může dosahovat až tisíců procent, ale je to vykoupeno obrovským rizikem, které tam číhá,“ doplnil Kovanda.



A totéž radí u zlata. Sice se mu říká bezpečný přístav, ale v poslední době jeho cena klesá. "Pokud má někdo úspory 100 tisíc, tak by do zlata měl dát 3000, ne víc,“ radí ekonom.



Výborné zhodnocení úspor prý přinášejí investice do známek, vín, starožitností či umění. Jenomže bez hlubokých znalostí je to pro mnoho lidí slepá cesta. Nákupy státních dluhopisů vám nezaručí zbohatnutí, ale spíš zachování hodnoty úspor. Pozor na firemní dluhopisy, které bývají rizikové.



"Když někdo nabízí na dluhopisu osm procent, tak to znamená osmkrát větší riziko,“ uzavřel Kovanda.



Pokud vám z rodinného rozpočtu moc nezbývá, je podle ekonomů dobrou volbou pustit se třeba do rekonstrukce bytu, koupě nábytku nebo si u dodavatele energií zafixovat cenu elektřiny, která patrně podraží. Levněji už prý nebude.