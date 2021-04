Penny chce rozhýbat děti v celé zemi

Cílem projektu je v reakci na dění posledního roku a aktuální situaci podpořit návrat českých dětí ke sportu, a to napříč všemi regiony. „Chceme podpořit děti po celé zemi. Nechtěli jsme jednoho vítěze, ale naopak pomoci všem dětem i v těch nejmenších městech a obcích, aby se mohli vrátit ke sportu. Proto na základě hlasování veřejnosti podpoříme celkem 465 klubů a týmů,“ říká Vít Vojtěch z PENNY, které stojí za projektem připraveným ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Asociací školních sportovních klubů. Díky tomu se dostane podpory dětem také v nejrůznějších sportech. Počínaje nejpopulárnějším sportem u nás - fotbalem, ale také florbalové, basketbalové, volejbalové nebo plavecké oddíly. Mohou se přihlásit i týmy, v nichž se děti věnují házené, atletice, gymnastice, badmintonu, cyklistice, ping pongu, šermu, a dalším sportům.





Do hlasování o finanční a materiální podporu se mohou přihlásit všechny týmy, které jsou členy České obce sokolské nebo Asociace školních sportovních klubů. Celkem se tak může zapojit až téměř 6 tisíc aktuálně registrovaných týmů. „Když jsme dostali nabídku být součástí tohoto projektu, neváhali jsme. Naše poslání je vést Čechy k pohybu a společné aktivitě a díky tomuto partnerství budeme mít zase o kousek víc možností tomuto příslibu dostát. Podpora našich mládežnických oddílů, obzvláště v této době, je nesmírně důležitá. Každá společnost, která tuto pomocnou ruku podá, ukazuje, že to myslí s našimi dětmi dobře, a zaslouží si poděkování a respekt,“ říká Marek Tesař, výkonný ředitel České obce sokolské a Svatava Ságnerová, prezidentka AŠSK dodává: "Mám velkou radost, když se nám v Asociaci daří podporovat děti v jejich sportovním úsilí a motivovat je k pohybu. Projekt Hýbeme se hezky česky je ideální příležitostí, jak po dlouhém sportovním útlumu zase postavit dětský sport v Česku na nohy!"Cílem projektu HÝBEME SE HEZKY ČESKY je nejen vrátit děti ke sportu, ale také rozpoutat diskusi o důležitosti sportu pro děti samotné, a to napříč společností.Vedoucí a zástupci klubů sdružených v České obci sokolské nebo Asociaci školních sportovních klubů mohou až do 19. května 2021 svůj tým přihlásit do projektu na stránkách www.hybemesehezkycesky.cz