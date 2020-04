Pentagon zveřejnil tři videa s UFO! "Jsou pravá," potvrdil už dříve

"Chceme vyjasnit všechny mylné představy veřejnosti o tom, zda jsou záběry, které kolují po internetu, pravé, nebo zda je takových videí více," citoval portál CNN muvčí amerického ministerstva obrany Sue Goughovou. Autenticitu záběrů potvrdil Pentagon už dříve.

Videa nejsou příliš kvalitní, podle ministerstva ale ukazují "neidentifikovatelné letecké jevy, s nimiž se piloti setkali během výcviku v letech 2004 až 2015. Na videích jsou vidět tmavé nebo naopak světlé kotouče, které rychle kmitají. V pozadí jsou slyšet ohromené hlasy pilotů.

Pentagon se rozhodl videa zveřejnit po důkladném prošetření toho, jestli neobsahují nějaké utajené nebo citlivé informace či nejsou předmětem vyšetřování. První video se přitom na internetu objevilo už v prosinci 2017, další následovala do března 2018.

Publikovala je soukromá organizace s názvem Akademie umění a věd Ke hvězdám (To The Stars Academy of Arts & Sciences), která studuje neidentifikované létající objekty (anglicky unidentified flying objects, UFO). Založit ji pomáhal i bývalý člen kapely Blink-182 Tom DeLonge.

Není jasné, kolik takových záběrů vojáci pořídili, na veřejnost se dostaly jen některé. Americké námořnictvo už ale pro piloty vydalo manuál, jak v případě setkání s UFO postupovat. Případ musí nahlásit podle jasného scénáře a přiložit radarová i jiná data.