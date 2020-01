Perla mezi rakouskými areály: Ischgl nabízí luxusní zážitky nejen pro lyžaře

Nádherné lyžařské středisko Ischgl leží v pohoří Silvretta na západě Rakouska. Na začátku údolí leží město Landeck, do kterého pohodlně dojedete z Prahy po dálnici (Praha, Plzeň, Mnichov, Kufstein Innsbruck, Landeck), cesta je dlouhá 647 kilometrů (Dá se ale jet i kratší cestou přes Ga-Pa a průsmyk Fernpass – 570 kilometrů).

Ischgl je opravdovou perlou mezi lyžařskými středisky. Ne nadarmo se může pyšnit hned několika tituly pro nejlepší rakouské středisko. Lyžařský areál se rozkládá v několika údolích, která jsou velmi důmyslně propojená jak sjezdovkami, tak lanovkami. I když se může zdát, že z jedné strany areálu na druhou je dlouhá cesta, zpravidla se tam dokážete dostat pár lanovkami a několika sjezdovkami.

V Ischglu najdete tradičně sjezdovky všech obtížností, na své si přijdou všichni. Pro děti je připraven zábavný park plný atrakcí, vyznavači freestylu se mohou dosyta vyřídit ve snowparku, kde najdou i skok s airbagem na bezbolestné trénování nových triků.

Oblíbenou atrakcí je takzvaná "Pašerácká cesta“ z Rakouska do Švýcarska, kdy se projedete příjemnou hodně dlouhou sjezdovkou až dolů do údolí do městečka Samnaun, kde najdete obchody v bezcelní zóně. Touto cestou dříve chodili se svým nákladem pašeráci.

Vyzkoušet můžete také jeden ze tří okruhů – zlatý, stříbrný a bronzový. Každý vás provede celým střediskem, zlatý je nejdelší, bronzový naopak nejkratší. Po lyžování nemusíte sjíždět do údolí na lyžích, ale lze vyžít takzvanou "Skyfly zipline“. Ve střední stanici lanovky A3 se můžete nechat připnout pomocí kladky na lano a s lyžemi na zádech "letět“ s dvěma přestupy údolím až do spodní stanice lanovky.

I když letos není nejlepší zima z hlediska množství sněhu, oblast Silvretta patří mezi ty, kde jsou pravidelně v Alpách největší sněhové úhrny. V Ischglu navíc lyžujete většinou ve výšce mezi 2000 až 2800 metry nad mořem, takže sníh bývá výborný a je ho dost. Celý areál navíc obsluhují stovky sněžných děl.

Mapu střediska najdete na konci galerie:

GALERIE: Skiareál Ischgl je perlou Rakouska 1 / 17 Zdroj: Štěpán Hrubý/TN.cz Rakouské středisko Ischgl - 1 17 fotografií Zobrazit celou galerii

V údolí jsou kromě Ischglu další tři střediska – See, Kappl a Galtur. V See najdete krásnou bobovou dráhu, Kappl je proslulý svými terény pro freeride – jezdí se zde i různé závody a v Galturu si můžete každou středu užít tři hodiny krásného nočního lyžování.

A jedna dobrá rada na závěr: Když budete lyžovat v Ischglu, vypněte si mobilní data na svém telefonu, často přejedete do Švýcarska, které není v EU a ceny za mobilní služby jsou tam opravdu o dost vyšší.

Hodnocení redakce TN.cz – Ischgl/Samnaun

Dostupnost z ČR: 80 %

Kvalita areálu: 100 %

Kvalita sjezdovek: 100 %

Pro rodiny s dětmi: 90 %

Cena skipasu: 80 %

CELKOVÉ HODNOCENÍ: 90 %