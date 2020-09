Perličky z krajských voleb: Kandiduje i muž, který zažil prezidenta Masaryka

Za necelé dva týdny rozhodnou voliči už pošesté o tom, kdo usedne do krajských zastupitelstev. Celkem se o tenhle post uchází téměř deset tisíc kandidátů, zhruba čtvrtina z toho jsou ženy. A nejstaršímu zájemci o funkci je 91 let.

Zhruba polovina má středoškolské vzdělání a z těch vysokoškolsky vzdělaných je nejvíc inženýrů. Průměrný věk kandidátů je 48 let, osmnáctiletých letos kandiduje 18 a nejstaršímu je úctyhodných 91 let.

"Samozřejmě, že jsem pamatoval pana prezidenta Masaryka jako malý capart. To není žádné vyjádření toho, že bych chtěl být zvolen, ale je to podpora toho, že každý hlas, který se ubere komunistům a dalším levicovým stranám, je nesmírně důležitý," vysvětluje svoji motivaci Jaroslav Hlubůček.

Mezi lídry kandidátek najdeme současného i minulého předsedu lidovců, někdejšího policejního prezidenta nebo exministra průmyslu a obchodu. Ve středních Čechách podle politologů s nadsázkou proběhne referendum o současné hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové. A zajímavý souboj se očekává i ve Zlínském kraji.

"Tam všichni táhnou proti Jiřímu Čunkovi a začíná to připomínat antibabiše v malém regionálním měřítku. Nejzajímavější souboje budou v regionech, kde proti sobě kandidují dvě sociální demokracie," myslí si politolog Jan Kubáček.

Z oranžového dresu se vysvlékl například bývalý hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, který jde do voleb se Starosty. V jižních Čechách opustil ČSSD bývalý hejtman Jiří Zimola a kandiduje se svým novým hnutím Změna 2020. Rozepře měla sociální demokracie i v Ústeckém kraji, kde nakonec vedení strany postavilo novou kandidátku. V dresu SPD pak kandiduje bývalý sociální demokrat Jaroslav Foldyna. O místa v krajských zastupitelstvech se letos uchází hned třetina poslanců.

A snaží se zaujmout, co to dá. Předvolební spoty to ukazují naprosto jasně.

Na odhady výsledků se agentury necítí. Podle politologů se ale zřejmě může opakovat scénář z minulých krajských voleb, kdy hnutí ANO zvítězilo v devíti krajích, hejtmanských křesel ale nakonec obsadilo pouze pět.

"Hnutí ANO má šanci zvítězit v deseti, možná dokonce jedenácti krajích, ale určitě nebude mít stejný počet hejtmanů. Jsem přesvědčen, že v řadě krajů se už teď sestavují koalice těch, kteří chtějí hnutí ANO vyšachovat," odhaduje expert Jan Herzmann.