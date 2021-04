Perseverance natočil na Marsu "duhu". NASA vysvětlila, jak vznikla

Rover Perseverance pořídil v neděli 4. dubna fotografii, která podle mnohých zachycuje nad zaprášenou marťanskou oblohou duhu. Fotografie se ihned rychle rozšířila po sociálních sítích. Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) se proto rozhodl vysvětlit, o co se jedná.

"Může se na Marsu objevit duha? Odpověď je ne, není to možné. Duha vzniká při odrazu světla od kapek vody a ta se na Marsu vyskytuje pouze v podobě ledu. Tento oblouk je pouze odlesk objektivu," uvedla NASA na svém Twitteru.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and its too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW