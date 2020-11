Sexuální predátor z dokumentu V síti! U soudu vyvázl s podmínkou

Pětiletou podmínku u Městského soudu v Praze v pátek dostal muž s přezdívkou Sneeky. Ten je známý z dokumentárního filmu V síti, který ukazuje praktiky sexuálních predátorů na internetu. Pokud muž podmínku poruší, půjde na tři roky do vězení. Rozsudek je pravomocný.

Soudu se zúčastnil režisér dokumentu Vít Klusák i herečka Tereza Těžká, která ve snímku ztvárnila školačku Míšu. Ve filmu ji Sneeky posílal zoofilní porno, nutil ji se prodávat na internetu a také ji vyhrožoval, že ji znásilní. Když mu filmová Míša po nátlaku poslala své nahé fotky, neváhal je zveřejnit na sociálních sítích.



"Už je to za mnou. Doufám, že dostane spravedlivý trest,“ řekla v pátek před soudem herečka Těžká. "Bylo by hezké, kdyby to mělo alespoň preventivní funkci a společnost se dozvěděla, že toto jednání je problematické,“ řekl na adresu sexuálního predátora Vít Klusák.



Stíhání Sneekyho začalo v listopadu minulého roku. Nebyl ovšem jediným predátorem z filmu, který stanul před soudem. Podmínečný trest už dříve dostali dva muži. Jednoho z nich odsoudili nepravomocně na 14 měsíců ve vězení se zkušební dobou tří let. Druhý muž dostal tříletou podmínku.

Obhajoba i obžalovaný Sneeky s návrhem trestu souhlasili. Muž také musí jít na sexuologické léčení. Sneeky dostal podmínku kvůli nedovolenému navazování kontaktu s dítětem, šíření pornografie a sexuálnímu nátlaku. Rozsudek je pravomocný. Podle soudkyně je podmíněný trest spojený s léčením přiměřený.



Celovečerní dokument V síti vstoupil do kin v únoru letošního roku. Kvůli dosud tabuizovanému tématu sexuálního zneužívání dětí na internetu se stal diváky navštěvovaný. Dvanáctileté dívky ve filmu ztvárnily tři dospělé herečky.