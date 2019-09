PES A ČLOVĚK: V ČEM JSME STEJNÍ?

Imunita je důležitá v boji proti nemocem. Základem zdraví je imunitní systém a probiotika – to jsou živé kultury různých bakterií. Osidlují naše střeva, kde se tvoří naše obranyschopnost a imunitní systém – lidí i psů.



Tip: Věděli jste, že dospělý člověk může mít ve střevech 1–2 kg těchto mikroorganismů?



I probiotika potřebují dobře „živit“ – jedině pestrá kvalitní potrava zajistí, že mikrobiom pak spolehlivě posiluje zdraví. Česká rodinná firma Yoggies® se spojila s veterináři a dalšími odborníky a intenzivně se zabývali výzkumem. Proto se v mnoha produktech Yoggies® objevují různé druhy a kmeny probiotik.



Příklad: Psi, krmení granulemi lisovanými za studena Yoggies s probiotiky, nebyli chemicky odčervováni a byli laboratorně testováni. Výsledky ohromily: testy na přítomnost parazitů (např. tasemnice a škrkavky) byly NEGATIVNÍ!

Tip: Věděli jste, že zdrojem probiotik mohou být i kysané mléčné produkty a třeba kysané zelí? Pro člověka i pro psa!



Pes není slepice, potřebuje hlavně maso. V zájmu zdraví svého psa se velkým obloukem vyhněte granulím s obsahem obilí či sóji, varuje veterinářka: „Obilí spouští špatný trávící mechanismus a dochází k hnilobným procesům ve střevech. A sója – to je úplná katastrofa! Je to i častý alergen a především může zhoršovat funkci štítné žlázy – a ta má vliv na celkové zdraví,“ upozorňuje MVDr. Daniela Králová.Podmínku vyvážené a pestré potravy perfektně splňují za studena lisované granule od Yoggies®. Výroba probíhá šetrně – opakovaným vysoušením kvalitního masa, zeleniny ad. při teplotě max. 38 st.C. Zachovají se tak veškeré biologicky aktivní látky ve své přirozené podobě a nemusí se přidávat žádná chemie.„Granule lisované za studena můžete střídat i se syrovým masem, nebo je doplňovat kvalitní konzervou,“ dodává Jiří Švihálek, zakladatel Yoggies®. K založení firmy ho vedly právě problémy s vlastním psem Roxym . Jako štěně se otrávil na procházce, náročný boj o jeho život rodina naštěstí vyhrála. I díky němu v Yoggies důsledně prosazují, že psy je třeba krmit co nejpřirozeněji, a hlavně bez chemie!Abychom byli (my i naši psi) zdraví a měli silný imunitní systém, potřebujeme jíst zdravou a pestrou potravu z kvalitních surovin s vitamíny, probiotiky i prebiotiky. Granule, syrová potrava ad. od Yoggies splňují ty nejvyšší požadavky na zdravé krmení. I proto jsou mezi chovateli i veterináři stále oblíbenější. Vždy u nich platí: Zdraví začíná v misce®.