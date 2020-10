Pes je možná nejlepší přítel člověka, ale rozhodně ne stromů!

Málokterý pes dokáže odolat pokušení označkovat si strom. "Psi si tím označují své teritorium a jasně tak dávají najevo svému okolí, že to je jejich území,“ sdělil veterinář Alexandr Skácel. Páníčci často ani netuší, že se tak strom může ničit. Psí moč škodí zejména mladým stromkům, keřům a jehličnanům, které nemají tak silnou kůru nebo tvrdé dřevo.





"Když se koncentrovaná moč dostane na kmen, který je zrovna poškozený, tak pronikne přímo do jeho jádra. A když strom takto označkuje několik psů každý den, začne kmen hnít,“ řekla zahradní architektka Eva Wangerová. Takové poškození stromu se pak projevuje šedým až černým zabarvením kmene a někdy i popraskáním kůry.

"Je to problém z hlediska růstu a vývoje. Očůrávání poškozuje nejen kmen stromu, ale také kontaminuje půdu kolem něj, takže pak nemá strom z čeho brát živiny a usychá,“ sdělil arborista Ondřej Mourek. První pomocí je podle něj zalít označkované místo kýblem vody. Jako prevence pomáhají ohrádky kolem stromů nebo jiné rostliny a keříky vysazené kolem kmene. Některá města dokonce instalují psí záchodky.

"Připouštím, že to může městským stromům škodit, ale není dobře, když páníček zakazuje psům močení na stromy. Může to u nich vést k psychickým potížím,“ dodal veterinář Skácel. Mnozí majitelé psů ale nehodlají měnit zvyky svých mazlíčků. "Příroda je jak lidí, tak zvířat. Myslím si, že to není nic tak škodlivého. Navíc to nedělají jen psi, ale i lidi,“ řekla majitelka psa Eliška Dočkalová.