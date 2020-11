Pes se zřítil do 10metrové průrvy ve skále, museli ho vyprostit hasiči

Hasiči, skalní záchranáři ani horolezci z Náchodska neprožili včerejší svátek zrovna v poklidu. Několik hodin totiž zachraňovali psa, který spadl do skalní průrvy na Ostaši.

Sváteční procházka muže s jeho psem málem skončila tragicky. Pes totiž od svého majitele odběhl, smekl se a zřítil se do zhruba desetimetrové skalní průrvy. Rozsedlina pod vyhlídkou na kopci Ostaš je velmi úzká. Majitel sice slyšel, odkud se ozývá zoufalé psí štěkání, ale sám bez pomoci neměl šanci se k psovi dostat.

Jenže ani hasiči a horolezci příliš šancí na záchranu zvířete nedávali. Průrva byla natolik úzká, že dospělý člověk by v ní uvízl a slanit se tak nebylo možné. I pro zachránce byl zásah nebezpečný, ani oni totiž na kluzkých skalách neměli odpovídající jištění. Nakonec ale všechno dobře dopadlo.

Jednoho z hasičů napadlo, že by mohli pod psa podstrčit dlouho větev, po které se nakonec pes přiblížil k dalšímu ze záchranářů. Ten ho pak upevnil do sedáku a jeho kolegové vyděšené zvíře vytáhli. Záchranáři varují, že nejen lidé, ale ani jejich psi by neměli opouštět v takto nepřehledném úseku vyznačené cesty.